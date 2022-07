(Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – Labatte l’per 15-14 dopo i rigori nelladei2022 dia Budapest. Gli azzurri devono accontentarsi della medaglia, mentre gli iberici conquistano l’oro a 21 anni di distanza dall’ultimo trionfo. Ilsi arrende al termine di un match spettacolare, raddrizzato con una splendida rimonta. Sotto 3-6 all’intervallo, la Nazionale del ct Campagna torna in corsa nel terzo periodo (3-2) e corona la rincorsa nell’ultima frazione (3-1). Per assegnare il titolo iridato, servono i rigori e l’si arrende con l’errore di Cannella. Funweek.

Pubblicità

fanpage : Forza ragazzi! #Settebello ???? - SkySport : ULTIM'ORA #PALLANUOTO MONDIALI, SETTEBELLO IN FINALE: GRECIA BATTUTA 11-10 #SkySport #FINABudapest2022 - Eurosport_IT : L'Italia soffre ma compie l'impresa, ora si sogna la finale ???????? #Budapest2022 | #Settebello | #ItaliaTeam |… - TelevideoRai101 : Mondiali pallanuoto, Italia d'argento - LocalPage3 : Mondiali pallanuoto, finale Spagna-Italia 15-14: Settebello d'argento -

FINE PRIMO QUARTO Finisce 3 - 3 un primo quarto spettacolare in questa finale deiditra Spagna e Italia. Gli iberici passano immediatamente in vantaggio, grazie ad un contropiede ...6'37' Doppia superiorità per la Spagna. 7'05' Fallo in attacco di Bruni.Italia sconfitta in finale ai Mondiali di Pallanuoto: il Settebello azzurro si arrende ai tiri di rigore contro la Spagna. Decisivi i due errori dai 5 metri di Cannella Una clamorosa rimonta da 4-8 a ...Sfuma all’ultimo rigore il sogno dell’Italia di vincere l’oro ai campionati mondiali di pallanuoto di Budapest. In finale vince la Spagna 15-14 dopo i rigori (i tempi regolamentari si erano conclusi 9 ...