Mondiale Optimist, gli azzurrini si qualificano per la finale a squadre (Di domenica 3 luglio 2022) Continua l’avventura Mondiale della nazionale italiana Optimist con la qualificazione nella finale a squadre. Dopo essersi classificati nella flotta gold per il titolo individuale, i cinque giovani atleti azzurri impegnati in questi giorni con i Campionati Mondiali a Bodrum in Turchia hanno centrato l’obiettivo di qualificazione anche nella prima giornata di Team Race. Mondiale Optimist, finale azzurro Con tre vittorie su quattro match disputati, l’Italia porta casa il biglietto per la finale del Mondiale a squadre e domani competerà per l’oro con gli altri quindici team che hanno passato il turno. “Abbiamo fatto un buon lavoro – commenta il coach Marcello Meringolo – ma si può sempre fare meglio e in questo caso ... Leggi su nonsolonautica (Di domenica 3 luglio 2022) Continua l’avventuradella nazionale italianacon la qualificazione nella. Dopo essersi classificati nella flotta gold per il titolo individuale, i cinque giovani atleti azzurri impegnati in questi giorni con i Campionati Mondiali a Bodrum in Turchia hanno centrato l’obiettivo di qualificazione anche nella prima giornata di Team Race.azzurro Con tre vittorie su quattro match disputati, l’Italia porta casa il biglietto per ladele domani competerà per l’oro con gli altri quindici team che hanno passato il turno. “Abbiamo fatto un buon lavoro – commenta il coach Marcello Meringolo – ma si può sempre fare meglio e in questo caso ...

