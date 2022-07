Milan | tutti i quasi gol della scorsa stagione VIDEO

(Di domenica 3 luglio 2022) Lasi è conclusa e ilè Campione d'Italia, ma quanti gol sprecati. Eccoli in questopubblicato su Twitter dalla società: "A volte basta poco per andare a segno... In questi casi è mancato davvero pochissimo".

Pubblicità

AntoVitiello : Nuova maglia #Milan, già vendite record nel pre-order, da oltre 40paesi nel mondo. Nel primo giorno di prevendita g… - cmdotcom : #Scaroni: 'Troppe chiacchiere sul #Milan. #Maldini e #Massara punti di forza, tutti convinti di andare avanti.… - capuanogio : ?? #Maldini resta al #Milan (ma hanno perso tutti) - GiTsegaye : RT @AntoVitiello: Nuova maglia #Milan, già vendite record nel pre-order, da oltre 40paesi nel mondo. Nel primo giorno di prevendita già olt… - ManuFilippone95 : RT @AntoVitiello: Nuova maglia #Milan, già vendite record nel pre-order, da oltre 40paesi nel mondo. Nel primo giorno di prevendita già olt… -

Corriere dello Sport

A fine giornatasaranno liberi di tornare a casa. In attesa del vero inizio della stagione, ... Saràcontro Udinese, a San Siro. Lì bisognerà aggiornare le statistiche perché i tifosi ...... protesa come un testimone nei 400 staffetta, a passarla agli eroi dell'ultima partita con l'... tribolato, ma pur sempre nostro e amato!! P. S. Ildi Gattuso nel campionato 2018/19 ... Milan, assalto a Diallo: tutti i nomi per Pioli Tra gli obiettivi della Fiorentina anche il centrocampista Dennis Praet rientrato al Leicester dopo l’esperienza al Torino, mentre per la difesa vengono monitorati, oltre al citato Marlon, anche ...Anche la redazione di SportMediaset conferma l'interesse da parte del Napoli il talentuoso attaccante argentino.