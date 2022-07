Milan, per Douglas Luiz se ne riparla l’anno prossimo (Di domenica 3 luglio 2022) Si allontana per questa estate il passaggio di Douglas Luiz al Milan. I rossoneri ci riproveranno l’anno prossimo con il contratto in scadenza Tra gli obiettivi di mercato del Milan nel caso dovesse sfumare Renato Sanches c’è Douglas Luiz. Tuttavia come riportato dalla stampa inglese il centrocampista sta valutando seriamente la possibilità di restare all’Aston Villa per un altro anno e poi dire addio a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Si allontana per questa estate il passaggio dial. I rossoneri ci riproverannocon il contratto in scadenza Tra gli obiettivi di mercato delnel caso dovesse sfumare Renato Sanches c’è. Tuttavia come riportato dalla stampa inglese il centrocampista sta valutando seriamente la possibilità di restare all’Aston Villa per un altro anno e poi dire addio a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

angelomangiante : La conferma di Maldini-Massara avvicina #Ziyech al Milan. Un grande talento con il sinistro raffinatissimo. Totti,… - OfficialASRoma : Alessandro Florenzi ceduto a titolo definitivo al Milan. L'#ASRoma augura ad Alessandro il meglio per questa nuova… - AntoVitiello : #Milan ancora in corsa per Renato #Sanches. Le condizioni del giocatore e dell'agente sono un po' cambiate nelle ul… - rrendyadityaa : RT @CPascoli82: Vicinissimo l’accordo tra #Chelsea e #Milan per #Ziyech. Il giocatore potrebbe arrivare in Italia per le visite mediche già… - MarcoM267 : RT @supersonico1986: I fondi per l'informazione italiana: Se vogliono il Milan Se vogliono l'Inter -