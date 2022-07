Milan, i giorni di Ibra: il recupero e l'obiettivo 2023 per un nuovo patto col Diavolo. La situazione (Di domenica 3 luglio 2022) Dai suoi profili social, come al solito, traspare tranquillità. Zlatan Ibrahimovic si sta godendo le vacanze, pronto al recupero da un... Leggi su calciomercato (Di domenica 3 luglio 2022) Dai suoi profili social, come al solito, traspare tranquillità. Zlatanhimovic si sta godendo le vacanze, pronto alda un...

Pubblicità

gippu1 : #Milan e #Verona torneranno a incontrarsi all'ultima giornata (ma a San Siro) per la prima volta dopo 50 campionati… - SickBoy1987 : RT @Sianews_: 1?? #Ziyech obiettivo numero uno e in questi giorni si vuole chiudere ? 2?? #Lang non lo esclude. Il riscatto di #Messias… - RosScappaticci : RT @Sianews_: 1?? #Ziyech obiettivo numero uno e in questi giorni si vuole chiudere ? 2?? #Lang non lo esclude. Il riscatto di #Messias… - _4reF01 : RT @Sianews_: 1?? #Ziyech obiettivo numero uno e in questi giorni si vuole chiudere ? 2?? #Lang non lo esclude. Il riscatto di #Messias… - RuggeroTorre : Situazione #renatosanchez: @PSG_inside si sta defilando. @Arsenal si sta inserendo per il giocatore. Il @acmilan… -