(Di domenica 3 luglio 2022) All’approssimarsi della scadenza dei 95di copyright, il nostro Topolino,la. Ma è vero? Potremmo non vedere piùalla? Il personaggio di, lo sappiamo, è stato creato da Waltnell’ormai lontano 1928. Ciò significa che, in base alla legge americana sul copyright, nel 2024

Pubblicità

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Mickey Mouse: dopo 95 anni potrebbe lasciare la Disney? #MickeyMouse #disney @NencioniSerena - periodicodaily : Mickey Mouse: dopo 95 anni potrebbe lasciare la Disney? #MickeyMouse #disney @NencioniSerena - PinyAlt : RT @Jurkyy_: Mickey mouse region hahahaha #Fortnite #XboxShare - Jurkyy_ : Mickey mouse region hahahaha #Fortnite #XboxShare - cosimofcj : “Mickey Mouse Disney 30 % 70 Altro” (Pedulla) -

Corriere dello Sport

Negli anni '90 è stato uno dei protagonisti del celebre programma Disney per ragazzi TheClub, per poi interpretare un giovane Hercules nella serie spin - off prequel di quella con ......avevano trovato il modo (almeno temporaneamente) di aggirare parte della censura fascista che vietata l'importazione e la pubblicazione di fumetti dall'estero (fatta eccezione per, ... Topolino lascia la Disney Il copyright è a rischio! Mickey Mouse è proprietà della Disney: questo è sicuro. Ma l'anno prossimo potrebbe non essere più così. Ecco perché.Se venisse introdotto il disegno di legge presentato dal senatore Hawley, Disney perderebbe, negli Stati Uniti il copyright sul personaggio di ...