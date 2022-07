Michelle Hunziker in Sardegna | l’abito mozzafiato è il trend dell’estate e possiamo copiarlo

Leggi su dilei

(Di domenica 3 luglio 2022)ha uno stile inconfondibile. Sempre molto attenta alle tendenze del momento, per la sua vacanza inha deciso di sfoggiare uno deipiù stilosi:lungo con fantasia floreale èa dir poco, e oltretuttoperché tutti i brand, da quelli più economici fino all’haute couture, lo propongono con ogni taglio., la vacanza in: il vestito da copiare La conduttrice sa sempre come stupirci, e lo fa con estrema naturalezza. Perché, anche se il suo look per la serata inè fantastico, dobbiamo dire che a colpire nell’insieme è il suo sorriso. Per questi giorni rilassanti, ha già sfoggiato dei bikini ...