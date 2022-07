Michelle Hunziker in bikini | la carezza di Giovanni proprio lì | foto esplicite | Guarda

(Di domenica 3 luglio 2022) L'estate di passione diAngiolini proseguono... a gonfie vele. La showgirl svizzera, che a inizio anno si è lasciata dopo 10 anni (e 2 figlie) dal compagno Tomaso Trussardi, si gode le vacanze insieme al suo nuovo uomo, medico dal fugace passato al Grande Fratello, nell'ormai lontano 2015. La conduttrice di Striscia la notizia e il chirurgo ortopedico sono stati paparazzati dai segugi di Alfonso Signorini per il settimanale Chi a Poltu Quatu, meraviglioso paradiso terrestre in quel di Sardegna, impegnati in un romanticissimo (e bollente) weekend. "Sabato sera la coppia è stata al Phi Beach con il fratello die i suoi amici - riferisce il settimanale, la bibbia del gossip italiano -, domenicasono arrivati a ...

Adesso chesembra aver trovato la felicità dopo la dolorosa separazione dal marito Tomaso Trussardi , proprio quest'ultimo si mette a criticare aspramente la showgirl e conduttrice che lo ha ...Valerio Palmieri per 'Chi'A PORTO ROTONDO CON GIOVANNI ANGIOLINI Per capire il futuro di una coppia che si è appena formata a volte bastano le immagini. E quelle che vi mostriamo parlano di passione, intimità ...Tomaso Trussardi si riaffaccia sui social e critica l’ex moglie Michelle Hunziker per il suo riavvicinamento a Eros Ramazzotti, che l'ha resa protagonista, insieme alla figlia Aurora, del videoclip di ...Il noto imprenditore Tomaso Trussardi non si nasconde più, decide di mostrare a tutti il suo unico e grande amore: ecco chi è.