Messa in tv oggi domenica 3 luglio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 3 luglio 2022) Messa in tv domenica 3 luglio 2022. Prima domenica del mese: cambiano i giorni, le settimane, ma l’appuntamento per i fedeli è sempre è solo uno. Quello con la liturgia della domenica: molti potranno essere presenti fisicamente in chiesa, altri dovranno seguire la Messa da casa e ora si stanno domandando come fare. Ecco tutte le informazioni per la diretta tv o streaming, gli orari e i canali dove guardarla per restare aggiornati. Messa in tv 3 luglio 2022: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santa Messa dal Santuario di San Lucido in Aquara (Salerno) Poi, alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 luglio 2022)in tv. Primadel mese: cambiano i giorni, le settimane, ma l’appuntamento per i fedeli è sempre è solo uno. Quello con la liturgia della: molti potranno essere presenti fisicamente in chiesa, altri dovranno seguire lada casa e ora si stanno domandando come fare. Ecco tutte le informazioni per latv o, glie i canali dove guardarla per restare aggiornati.in tv 3: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santadal Santuario di San Lucido in Aquara (Salerno) Poi, alle ...

