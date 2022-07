Mercedesz Henger vuota il sacco: cosa è accaduto con Edoardo Tavassi dopo l’Isola (Di domenica 3 luglio 2022) Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger si sono conosciuti all’Isola dei Famosi: scopriamo insieme cosa è accaduto tra di loro dopo la fine del programma Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger sono stati una delle non – coppie più amate dell’ultima edizione de l’Isola dei Famosi, che si è conclusa proprio lo scorso lunedì. Lei, entrata con l’intenzione di ammaliare i naufraghi, si è presa una sbandata per Edoardo Tavassi che ha deciso di non cedere al fascino della bellissima ragazza. Mercedesz Henger (instagram)Mercedesz ce l’ha messa tutta per riuscire a fare breccia nel cuore di ... Leggi su esclusiva (Di domenica 3 luglio 2022)si sono conosciuti aldei Famosi: scopriamo insiemetra di lorola fine del programmasono stati una delle non – coppie più amate dell’ultima edizione dedei Famosi, che si è conclusa proprio lo scorso lunedì. Lei, entrata con l’intenzione di ammaliare i naufraghi, si è presa una sbandata perche ha deciso di non cedere al fascino della bellissima ragazza.(instagram)ce l’ha messa tutta per riuscire a fare breccia nel cuore di ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, la rivelazione di Mercedesz Henger sul rapporto con sua madre: `Ci eravamo allontanate per tanti… - ParliamoDiNews : Mercedesz Henger in bikini mostra un fisico super: che schianto #mercedesz #henger #bikini #mostra #fisico #super… - IsaeChia : #Isola 16, Pamela Petrarolo svela cosa le ha confessato Edoardo Tavassi a telecamere spente a proposito di Mercedes… - infoitcultura : Mercedesz Henger apre al 'GF Vip': 'Voglio che il mio percorso televisivo continui' - infoitcultura : Mercedesz Henger come mai ha una macchia vicino all'occhio? Un dettaglio importante -