Mercato Milan, Ziyech è molto vicino: le ultime e il punto (Di domenica 3 luglio 2022) Ziyech potrebbe essere il vero colpo di Mercato del Milan in questa stagione. Si cerca una soluzione con il Chelsea per il prestito. Leggi su pianetamilan (Di domenica 3 luglio 2022)potrebbe essere il vero colpo didelin questa stagione. Si cerca una soluzione con il Chelsea per il prestito.

Pubblicità

cmdotcom : #Milan, #Maldini al lavoro per il primo colpo: #Ziyech ha detto sì, si tratta col #Chelsea - sportmediaset : Dybala, anche il Napoli si iscrive alla corsa: AdL sfida Inter e Milan #dybala #napoli #inter #milan - AntoVitiello : ?? Ultimi dettagli contrattuali per il rinnovo di #Maldini e #Massara, avvocati a lavoro in queste ore. Fumata bianc… - CalcioOggi : TMW - La Lazio alza l'offerta, ora Romagnoli si avvicina: fiducia per l'ex Milan - TUTTO mercato WEB - sportli26181512 : #Romagnoli, mossa finale Lazio: verso il sì: #Sarri ritrova la squadra a Formello e aspetta difensori: contatti rip… -