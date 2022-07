Mercato Milan, frenata per il giocatore del PSG: il motivo (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo i rinnovi ufficiali di Paolo Maldini e Ricky Massara, il Mercato del Milan è finalmente entrato nel vivo, con nomi importanti che spuntano fuori giorno dopo giorno. Sfumato Botman, il club rossonero è alla ricerca di un difensore centrale che possa completare il reparto in primis dal punto di vista numerico. Secondo la Gazzetta dello Sport, Abdou Diallo è il nome più caldo per quanto riguarda la difesa, c’è solo un intoppo non poco importante: il prezzo del cartellino del calciatore, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Milan PSG Diallo Cifra ritenuta eccessiva dal club di via Aldo Rossi, che per il difensore conta di spendere una cifra simbolica e non eccessivamente alta, in quanto la necessità prescinde solamente da una questione numerica. La coppia titolare della difesa sarà formata da Tomori e Kalulu, ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo i rinnovi ufficiali di Paolo Maldini e Ricky Massara, ildelè finalmente entrato nel vivo, con nomi importanti che spuntano fuori giorno dopo giorno. Sfumato Botman, il club rossonero è alla ricerca di un difensore centrale che possa completare il reparto in primis dal punto di vista numerico. Secondo la Gazzetta dello Sport, Abdou Diallo è il nome più caldo per quanto riguarda la difesa, c’è solo un intoppo non poco importante: il prezzo del cartellino del calciatore, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.PSG Diallo Cifra ritenuta eccessiva dal club di via Aldo Rossi, che per il difensore conta di spendere una cifra simbolica e non eccessivamente alta, in quanto la necessità prescinde solamente da una questione numerica. La coppia titolare della difesa sarà formata da Tomori e Kalulu, ...

