“Me Falló” | il nuovo singolo del salsero colombiano Gerley

(Di domenica 3 luglio 2022) SANTO DOMINGO –, artistacon più di 20 anni di carriera musicale, ha registrato tre album, come: “Intimo”, “La Conquista” e “Emergiendo”. Distribuito sotto la loro etichetta indipendente GMM Music. Inoltre, ha pubblicato diversi singoli con i quali è riuscito a sorprendere il suo pubblico. Di conseguenza, ha collaborato con artisti come Amara Rodes, Alexander Abreu, Andy Montañez, Tony Vega, José Alberto “El Canario”, Aymee Nuviola, tra gli altri. Nel 2021 ha pubblicato il suopiù recente chiamato “Djadja” versione Salsa cantata in francese, che è un numero popolare della cantante Aya Nakaruma. In questo modo, in questo 2022 arriva con il suodi sua paternità intitolato “Me Failed”, una canzone i cui testi sono audaci, sexy, controversi e controversi. Dal ...

Luca100celleASR : @lorfab76 @tottimitico @GiallorossoG Appunto, e quest’anno è stato Mourinho a volello portà in ritiro pe fallo diventa il nuovo Robben - infiltratta : i mean sei sempre scappato FALLO DI NUOVO???? - ubikjeon : fallo di nuovo bestie ?? - Giorgio___22 : @fabio200908 Fenomeno all'andata chi si è perso Parejo e al ritorno Pau Torres? De Ligt (con Rabiot) e di nuovo De… - 97EVPHORlA : oddio che caldo fallo di nuovo -

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) " L'inizio di unciclo lunare ti incoraggia a conoscere meglio le tue radici culturali quando martedì la luna nuova sarà in Cancro. Con la luna nella tua ...Dicome tre anni fa in semifinale poi spazzata via la Croazia, bronzo iridato, per 10 - 5, in un match senza storia con Granados Ortega autore di una quaterna. In porta ha salutato il mito ...