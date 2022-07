Masino Zummo | il “re” dello street food siciliano | “Il pane di Monreale è qualcosa di sublime”

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 3 luglio 2022) https://filodiretto.it/wp-content/uploads/2022/07/VID-20220702-WA0023.mp4– “La mia passione è nata per caso. Un giorno, in giro per Palermo, ho sentito che il sindaco voleva togliere i chioschetti, simbolo della città. Da sempre le nostre piazze vivono grazie a questi chioschetti che caratterizzano le passeggiate urbane e sono i punti di ritrovo tra la gente. Così ho deciso di iniziare a fare dei video per valorizzare lo”.è il “re”. “Ritengo che la strada rappresenta in pieno il mondo. Dalla strada nascono le cose più belle. Sento la necessità di muovermi, di fare conoscere la nostra tradizione, la cultura, la storia e le ...