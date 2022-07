Marmolada, valanga di ghiaccio. «Sei morti, otto feriti, una decina di dispersi». Ricerche degli elicotteri (Di domenica 3 luglio 2022) Il seracco è crollato dopo la temperatura record di ieri: 10 gradi in vetta. Al lavoro anche il Soccorso Alpino con le unità cinofile. Gli esperti: c’è il rischio di ulteriori crolli. Soccorsi complicati dal caldo. Il testimone: «Abbiamo sentito un boato» Leggi su corriere (Di domenica 3 luglio 2022) Il seracco è crollato dopo la temperatura record di ieri: 10 gradi in vetta. Al lavoro anche il Soccorso Alpino con le unità cinofile. Gli esperti: c’è il rischio di ulteriori crolli. Soccorsi complicati dal caldo. Il testimone: «Abbiamo sentito un boato»

Pubblicità

ProvinciaTrento : ??Operazioni in corso per grossa valanga in #Marmolada. Il presidente della Provincia autonoma di Trento… - LineaNewsIT : MORTE SULLE DOLOMITI - Valanga provocata da un distacco dal ghiacciaio della #Marmolada travolge alpinisti: 5 o 6 i… - luciogalluzzi : ?? BREAKING #Veneto ?? #Marmolada, #PUNTAROCCA Crolla il serracco di ghiaccio della calotta, investita dalla valang… - irena_cechova : RT @luciogalluzzi: ?? BREAKING #Veneto ?? #Marmolada, #PUNTAROCCA Crolla il serracco di ghiaccio della calotta, investita dalla valanga la… -