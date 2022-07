Marmolada, si stacca seracco di ghiaccio: 15 persone coinvolte, 7 feriti. Uno è grave. Sabato il record di temperatura sulla vetta (Di domenica 3 luglio 2022) Un grosso seracco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta di uno dei giganti alpini. Il distacco, secondo quanto spiega il Soccorso Alpino, si è verificato tra Pian dei Fiacconi e Punta Penia, colpendo 15 escursionisti. In 7 sono rimasti feriti, di cui uno in gravi condizioni. Sui profili social del Suem Veneto è pubblicata la cifra indicativa mentre sono in corso ricerche con decine di uomini del Soccorso alpino e cinque elicotteri di Veneto e Trentino. I feriti sono stati ricoverati in più ospedali. Sabato sulla Marmolada, considerata la Regina delle Dolomiti, era stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Un grossodiè crollatolungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere ladi uno dei giganti alpini. Il distacco, secondo quanto spiega il Soccorso Alpino, si è verificato tra Pian dei Fiacconi e Punta Penia, colpendo 15 escursionisti. In 7 sono rimasti, di cui uno in gravi condizioni. Sui profili social del Suem Veneto è pubblicata la cifra indicativa mentre sono in corso ricerche con decine di uomini del Soccorso alpino e cinque elicotteri di Veneto e Trentino. Isono stati ricoverati in più ospedali., considerata la Regina delle Dolomiti, era stato raggiunto ildelle temperature, con circa 10 gradi in ...

