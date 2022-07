Marmolada, si stacca ampio seracco di ghiaccio: 6 morti e 9 feriti. Il testimone: un boato, poi la valanga di neve e ghiaccio. Draghi: “Governo vicino alle famiglie” (Di domenica 3 luglio 2022) Il distacco lungo l’itinerario della via normale per raggiungere la vetta. Chiesto l’intervento dei droni per le ricerche. Ieri temperature record Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 3 luglio 2022) Il distacco lungo l’itinerario della via normale per raggiungere la vetta. Chiesto l’intervento dei droni per le ricerche. Ieri temperature record

