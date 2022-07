Marmolada | si stacca ampio seracco di ghiaccio | 6 morti e 8 feriti | una decina i dispersi

(Di domenica 3 luglio 2022) Il distacco lungo l’itinerario della via normale per raggiungere la vetta. Chiesto l’intervento dei droni per le ricerche. Ieri record temperature

A staccarsi è stata una parte della calotta di Punta Rocca che ha causato una valanga misto neve, ghiaccio e roccia che si è abbattuta lungo la via normale della. Il presidente della ...Proprio ieri sullaera stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in vetta. In totale sarebbero una quindicina le persone coinvolte dal distacco: 4 sarebbero decedute, ...Una torre di ghiaccio si è staccata vicino a Punta Rocca. Cinque elicotteri in volo da Trento, Bolzano, Belluno e Cortina. Droni per trovare i dispersi. Punto di soccorso a Canazei ...TRENTO - Un grosso seracco di ghiaccio si è staccato sulla Marmolada, nei pressi di Punta Rocca, lungo la via normale per l'ascesa alla cima delle Dolomiti. Lo spiega il Corpo Nazionale Soccorso Alpin ...