Marmolada, si stacca ampio seracco di ghiaccio: 6 morti, 10 feriti e 16 dispersi. Le ricerche riprese all’alba, tra le vittime italiani, tedeschi, cechi, romeni (Di domenica 3 luglio 2022) Un testimone: un boato, poi la valanga di neve e ghiaccio. La procura di Trento apre un’inchiesta per disastro colposo. Draghi: «Governo vicino alle famiglie» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 3 luglio 2022) Un testimone: un boato, poi la valanga di neve e. La procura di Trento apre un’inchiesta per disastro colposo. Draghi: «Governo vicino alle famiglie»

Pubblicità

fanpage : Blocco di ghiaccio si stacca dalla #Marmolada per il gran caldo, sono almeno 6 i morti - Agenzia_Ansa : VIDEO | Il video che riprende il momento in cui si stacca una torre di ghiaccio sulla Marmolada e parte una valanga… - repubblica : Sulla Marmolada si stacca ampio seracco di ghiaccio vicino a Punta Rocca, elicotteri in volo - GonzaPrietoC : RT @MMmarco0: A causa delle alte temperature un seracco di ghiaccio si stacca dalla Marmolada provocando 6 morti, 8 feriti e 10 dispersi. L… - osannacremonesi : RT @BracaliM: Marmolada, si stacca un ampio seracco di ghiaccio: almeno sei morti, 10 dispersi e 8 feriti. Sabato record di temperatura in… -