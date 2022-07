Marmolada, il momento del crollo del blocco di ghiaccio: video (Di domenica 3 luglio 2022) Almeno 15 persone sono rimaste coinvolte nell’incidente sulla Marmolada, a Pian dei Fiacconi, dove un distacco di roccia ha provocato l’apertura di un crepaccio sul ghiacciaio. Sul posto sono intervenuti 5 elicotteri di Suem veneto ed elisoccorso trentino con il Corpo nazionale del Soccorso alpino. Già soccorsi 7 feriti, accolti negli ospedali di Belluno, Treviso, Trento e Bolzano, almeno uno in condizioni critiche. I cinofili del Soccorso alpino stanno cercando eventuali dispersi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Almeno 15 persone sono rimaste coinvolte nell’incidente sulla, a Pian dei Fiacconi, dove un distacco di roccia ha provocato l’apertura di un crepaccio sul ghiacciaio. Sul posto sono intervenuti 5 elicotteri di Suem veneto ed elisoccorso trentino con il Corpo nazionale del Soccorso alpino. Già soccorsi 7 feriti, accolti negli ospedali di Belluno, Treviso, Trento e Bolzano, almeno uno in condizioni critiche. I cinofili del Soccorso alpino stanno cercando eventuali dispersi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

