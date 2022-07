Marmolada | crolla ampio seracco di ghiaccio | 15 persone coinvolte | almeno 7 feriti

(Di domenica 3 luglio 2022) Una persona in gravi condizioni. Soccorso alpino: distacco lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta

Proprio ieri sullaera stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in ... "Un seracco è una parte del ghiacciaio pensile sullo strapiombo che ogni tanto. Non è ...Temperature record Proprio ieri sullaera stato raggiunto il record delle temperature , con circa 10 gradi in vetta. Postato sul gruppo '' Saracco di ghiaccio: cosa è Quello che si è ...Un grosso seracco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta di uno dei giganti alpini. Sui… Leggi ...Sono una quindicina le persone coinvolte dal distacco di un seracco sul ghiacciaio della Marmolada di cui 7 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Lo rende noto il Suem 118 del Veneto che ha propr ...