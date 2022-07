Manchester United, Cristiano Ronaldo via: Teh Hag ha già individuato il sostituto (Di domenica 3 luglio 2022) Cristiano Ronaldo è sempre più intenzionato ad andare via dal Manchester United e il neo tecnico Ten Hag avrebbe già individuato il sostituto Cristiano Ronaldo è sempre pioù intenzionato a dire addio al Manchester United, dopo una sola stagione dal suo ritorno, vista la sua volontà di giocare ancora la Champions League. I Red Devils si starebbero già guardando attorno per il sostituto del portoghese. Secondo quanto riferito dal Sunday Mirror, Ten Hag vorrebbe il brasiliano Antony, già allenato all’Ajax. È il suo l’identikit del dopo CR7 all’Old Trafford secondo i rumors inglesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022)è sempre più intenzionato ad andare via dale il neo tecnico Ten Hag avrebbe giàilè sempre pioù intenzionato a dire addio al, dopo una sola stagione dal suo ritorno, vista la sua volontà di giocare ancora la Champions League. I Red Devils si starebbero già guardando attorno per ildel portoghese. Secondo quanto riferito dal Sunday Mirror, Ten Hag vorrebbe il brasiliano Antony, già allenato all’Ajax. È il suo l’identikit del dopo CR7 all’Old Trafford secondo i rumors inglesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

