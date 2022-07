Malore durante cerimonia | muore sindaco di Soragna

(Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ morto per unmentre partecipava a unain onore dei bersaglieri ildi, in provincia di Parma. Matteo Concari, 45 anni, imprenditore ed ex assessore, eletto primo cittadino nel settembre 2020, stava partecipando a unapubblica a Salsomaggiore Terme insieme a diversi altri sindaci, quando ha accusato ile si è accasciato a terra. Immediati i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili e Concari è morto in pochi minuti. L'articolo proviene da Italia Sera.

