Magna Grecia Awards, una cerimonia di premiazione ricca di emozioni (Di domenica 3 luglio 2022) Si è conclusa la venticinquesima edizione del Magna Grecia Awards, il prestigioso riconoscimento la cui cerimonia di premiazione si è tenuta al teatro Kursaal Santalucia di Bari, suggestiva cornice che ha fatto da sfondo a una serata ricca di emozioni, commozione e amore. A fare gli onori di casa sul palco, il fondatore e direttore artistico dell'iniziativa Fabio Salvator,e affiancato dalla giornalista Monica Giandotti, che hanno accolto i tanti ospiti e le tante eccellenze del mondo della cultura, della comunicazione, dello spettacolo e dell'imprenditoria, che sono state premiate per il contributo offerto nell'ultimo anno attraverso la propria attività artistica, civile o sociale. Un avvicendarsi di sentimenti, parole che lasciano il segno, performance musicali e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Si è conclusa la venticinquesima edizione del, il prestigioso riconoscimento la cuidisi è tenuta al teatro Kursaal Santalucia di Bari, suggestiva cornice che ha fatto da sfondo a una seratadi, commozione e amore. A fare gli onori di casa sul palco, il fondatore e direttore artistico dell'iniziativa Fabio Salvator,e affiancato dalla giornalista Monica Giandotti, che hanno accolto i tanti ospiti e le tante eccellenze del mondo della cultura, della comunicazione, dello spettacolo e dell'imprenditoria, che sono state premiate per il contributo offerto nell'ultimo anno attraverso la propria attività artistica, civile o sociale. Un avvicendarsi di sentimenti, parole che lasciano il segno, performance musicali e ...

Pubblicità

fanpage : Tommaso Zorzi è stato insignito del premio come miglior presentatore emergente alla 25esima edizione dei Magna Grec… - ItaliaNotizie24 : Magna Grecia Awards, una cerimonia di premiazione ricca di emozioni - farfaIIabianca : RT @tendenzetv: #Tommasozorzi in tendenza perché stasera, ai Magna Grecia Awards in corso a Bari, ritira il premio come miglior conduttore… - DJdZ8EdB2hmJ3R4 : RT @MLFranciolini: #Briatore puoi avere tutti soldi che vuoi, ma rimarrai sempre un ignorante. Della Magna Grecia hai mai sentito parla… - stefanodonno75 : Love is better Love is Life da un'idea di Stefano Donno : Bari: Magna Grecia Awards, 25esima edizione nel se... -