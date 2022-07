Madame in live con il “Madame Tour Estate 2022” (Di domenica 3 luglio 2022) Madame è ormai diventata una delle nuove protagoniste della scena urban italiana. La sua voce dai toni del blues l’ha subito fatta contraddistinguere nel panorama musicale italiano. Tantissime le collaborazioni realizzate in questi anni, ma adesso l’artista è pronta a salire di nuovo sul palco per il Madame Tour Estate 2022, un evento da non perdere. “Una delle voci più blues del panorama musicale contemporaneo in Italia“, così Marco Mengoni ha definito Madame. La cantante, infatti, dal suo esordio discografico non ne ha sbagliata uno, riuscendo ad imporsi nelle nuova scena urban tra i protagonisti indiscussi. Nella sua giovane carriera, infatti, Madame conta già tantissimi e importanti ... Leggi su velvetmag (Di domenica 3 luglio 2022)è ormai diventata una delle nuove protagoniste della scena urban italiana. La sua voce dai toni del blues l’ha subito fatta contraddistinguere nel panorama musicale italiano. Tantissime le collaborazioni realizzate in questi anni, ma adesso l’artista è pronta a salire di nuovo sul palco per il, un evento da non perdere. “Una delle voci più blues del panorama musicale contemporaneo in Italia“, così Marco Mengoni ha definito. La cantante, infatti, dal suo esordio discografico non ne ha sbagliata uno, riuscendo ad imporsi nelle nuova scena urban tra i protagonisti indiscussi. Nella sua giovane carriera, infatti,conta già tantissimi e importanti ...

