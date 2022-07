**M5S: Licheri, 'non scambiare lealtà per mollezza, guai a sottovalutarci'** (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Lunedì il Presidente Conte incontrerà Draghi. Anche questa volta Giuseppe Conte porterà la lealtà di una comunità che non ha mai tradito ma che è stata più volte tradita. Attenzione però a non scambiare la lealtà per mollezza. La nostra lealtà guarda ai cittadini, alle imprese, alle famiglie, ai disoccupati. guai a sottovalutare Conte, guai a sottovalutare i 5 stelle. Chi lo ha fatto nel passato se ne è pentito dolorosamente. La comunità 5 stelle sarà pure un popolo tumultuoso, ma è un popolo che non muore mai". Così il senatore M5S Ettore Licheri, in un lungo post su Fb dal titolo lealtà. "Non è facile stare al governo con alleati che ti offendono quotidianamente - esordisce - E non è facile nemmeno dover ... Leggi su iltempo (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Lunedì il Presidente Conte incontrerà Draghi. Anche questa volta Giuseppe Conte porterà ladi una comunità che non ha mai tradito ma che è stata più volte tradita. Attenzione però a nonlaper. La nostraguarda ai cittadini, alle imprese, alle famiglie, ai disoccupati.a sottovalutare Conte,a sottovalutare i 5 stelle. Chi lo ha fatto nel passato se ne è pentito dolorosamente. La comunità 5 stelle sarà pure un popolo tumultuoso, ma è un popolo che non muore mai". Così il senatore M5S Ettore, in un lungo post su Fb dal titolo. "Non è facile stare al governo con alleati che ti offendono quotidianamente - esordisce - E non è facile nemmeno dover ...

