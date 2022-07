M5S: Franceschini, 'se si sfila stop alleanza per 2023' (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Da qui alle elezioni, per andare insieme al M5S dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una rottura o una distinzione -perché un appoggio esterno è una rottura- per noi porterà alla fine del governo e all'impossibilità di andare insieme alle elezioni. E si brucerà chiaramente ogni residuo possibilità di andare al proporzionale". Lo ha detto il ministro Dario Franceschini, chiudendo l'incontro nazionale di AreaDem a Cortona. Leggi su iltempo (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Da qui alle elezioni, per andare insieme al M5S dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una rottura o una distinzione -perché un appoggio esterno è una rottura- per noi porterà alla fine del governo e all'impossibilità di andare insieme alle elezioni. E si brucerà chiaramente ogni residuo possibilità di andare al proporzionale". Lo ha detto il ministro Dario, chiudendo l'incontro nazionale di AreaDem a Cortona.

Pubblicità

dariodangelo91 : #Franceschini: 'Da qui alle elezioni, per andare insieme al #M5s dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una… - fisco24_info : L.elettorale: Franceschini, proporzionale fa chiarezza: Se M5s rompe stop alleanza per il 2023 - TV7Benevento : M5S: Franceschini, 'se si sfila stop alleanza per 2023' - - AgCultNews : MarTa chiuso per carenza personale, Turco (M5S): Intervenga Franceschini @museo_marta @MiC_Italia @marioturco_m5s… - AnsaPuglia : Manca personale, a Taranto il MArTA chiude nella domenica gratis. Dal M5s interrogazione al ministro della cultura… -