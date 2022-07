M5S e governo, “Draghi aperto a ascolto, ma agenda non cambia” (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’agenda di governo è quella e certo non cambia in relazione a un incontro”. Da parte del premier Mario Draghi, racconta all’Adnkronos chi lo ha sentito a poche ore dal faccia a faccia chiarificatore con il leader del M5S Giuseppe Conte, “c’è ascolto e massima attenzione” ai temi del Movimento come a quelli di altre forze politiche, ma “l’agenda resta la stessa e le sfide che attendono il governo non possono essere eluse, anche alla luce del Pnrr”, il ragionamento del presidente del Consiglio, che sta trascorrendo il weekend nella residenza di Città della Pieve. A tutti coloro che lo hanno sentito Draghi ha ribadito con forza, viene inoltre raccontato, che “mai ha detto” le parole che gli sono state attribuite dal sociologo Domenico De ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’diè quella e certo nonin relazione a un incontro”. Da parte del premier Mario, racconta all’Adnkronos chi lo ha sentito a poche ore dal faccia a faccia chiarificatore con il leader del M5S Giuseppe Conte, “c’èe massima attenzione” ai temi del Movimento come a quelli di altre forze politiche, ma “l’resta la stessa e le sfide che attendono ilnon possono essere eluse, anche alla luce del Pnrr”, il ragionamento del presidente del Consiglio, che sta trascorrendo il weekend nella residenza di Città della Pieve. A tutti coloro che lo hanno sentitoha ribadito con forza, viene inoltre raccontato, che “mai ha detto” le parole che gli sono state attribuite dal sociologo Domenico De ...

