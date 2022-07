Lutto nella musica: Tonino Cripezzi dei Camaleonti trovato morto in albergo (Di domenica 3 luglio 2022) Lutto nel mondo della musica, è morto oggi, domenica 3 luglio, Tonino Cripezzi, leader della band I Camaleonti. Antonio Cripezzi, detto “Tonino” si è spento all’età di 76 anni, presumibilmente, per un malore. Il leader dei Camaleonti trovato morto in hotel Il suo corpo senza vita è stato trovato nella camera dell’albergo dove alloggiava, insieme agli altri membri dei Camaleonti, nella città di Chieti. La band si era esibita poche ore prima a Pescara, in un concerto tenuto al Parco di Villa de Riseis. Tonino e gli altri componenti del gruppo si erano anche trattenuti a cena con alcun fan e in serata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 luglio 2022)nel mondo della, èoggi, domenica 3 luglio,, leader della band I. Antonio, detto “” si è spento all’età di 76 anni, presumibilmente, per un malore. Il leader deiin hotel Il suo corpo senza vita è statocamera dell’dove alloggiava, insieme agli altri membri deicittà di Chieti. La band si era esibita poche ore prima a Pescara, in un concerto tenuto al Parco di Villa de Riseis.e gli altri componenti del gruppo si erano anche trattenuti a cena con alcun fan e in serata ...

