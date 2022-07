Lukashenko: Ucraina ha lanciato missili contro postazioni militari bielorusse (Di domenica 3 luglio 2022) Il presidente bielorusso, Aleksander Lukashenko, ha affermato che l’Ucraina ha lanciato missili contro postazioni militari bielorusse. Minsk sostiene l’operazione miliare russa in Ucraina. La Bielorussia è fortemente dipendente dalla Russia sia militarmente che economicamente. I due Paesi si sono inoltre riavvicinati dopo le proteste scoppiate in Bielorussia dopo le elezioni del 2020, elezioni in cui Leggi su periodicodaily (Di domenica 3 luglio 2022) Il presidente bielorusso, Aleksander, ha affermato che l’ha. Minsk sostiene l’operazione miliare russa in. La Bielorussia è fortemente dipendente dalla Russia sia militarmente che economicamente. I due Paesi si sono inoltre riavvicinati dopo le proteste scoppiate in Bielorussia dopo le elezioni del 2020, elezioni in cui

