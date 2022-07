Lo scivolone di Patuanelli. Usa la pagina del ministero per attaccare Di Maio (Di domenica 3 luglio 2022) Anche tra i ministri, c'è la consuetudine di rilanciare le proprie interviste sui social. Ma bisogna saperlo fare nel modo corretto altrimenti possono nascere situazioni imbarazzanti. Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 luglio 2022) Anche tra i ministri, c'è la consuetudine di rilanciare le proprie interviste sui social. Ma bisogna saperlo fare nel modo corretto altrimenti possono nascere situazioni imbarazzanti.

Pubblicità

ClaudioAgos : RT @ErmannoKilgore: Come quando #Dimaio ha chiesto le dimissioni di ?@vitopetrocelli? ? Imbarazzante. - LauraGi63815697 : RT @ErmannoKilgore: Come quando #Dimaio ha chiesto le dimissioni di ?@vitopetrocelli? ? Imbarazzante. - Frankf1842 : RT @ErmannoKilgore: Come quando #Dimaio ha chiesto le dimissioni di ?@vitopetrocelli? ? Imbarazzante. - ErmannoKilgore : Come quando #Dimaio ha chiesto le dimissioni di ?@vitopetrocelli? ? Imbarazzante. - ilgiornale : Anche tra i ministri, c'è la consuetudine di rilanciare le proprie interviste sui social. Ma bisogna saperlo fare n… -