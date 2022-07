Livorno, animale sulla carreggiata: motociclista per evitarlo cade e muore (Di domenica 3 luglio 2022) commenta Un motociclista di 52 anni, residente a Cascina (Pisa), è morto nella tarda serata di sabato in un incidente sulla superstrada Firenze - Pisa - Livorno. L'uomo avrebbe perso il controllo del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 luglio 2022) commenta Undi 52 anni, residente a Cascina (Pisa), è morto nella tarda serata di sabato in un incidentesuperstrada Firenze - Pisa -. L'uomo avrebbe perso il controllo del ...

