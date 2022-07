LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: ultima giornata, si comincia con la semifinale del sincro femminile dai tre metri (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 11.00: Si parte con gli obbligatori. 10.57: Si comincia con il sincro femminile dai tre metri. Saranno tredici coppie e quindi solo una verrà eliminata. 10.53: Sarà purtroppo un’ultima giornata senza Italia, visto che Elena Bertocchi non è riuscita a recuperare dall’infortunio alla schiena e dunque non potrà partecipare in coppia con Chiara Pellacani alla prova del sincro femminile dai tre metri. 10.50: cominciamo la DIRETTA dell’ultima giornata dei ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 11.00: Si parte con gli obbligatori. 10.57: Sicon ildai tre. Saranno tredici coppie e quindi solo una verrà eliminata. 10.53: Sarà purtroppo un’senza Italia, visto che Elena Bertocchi non è riuscita a recuperare dall’infortunio alla schiena e dunque non potrà partecipare in coppia con Chiara Pellacani alla prova deldai tre. 10.50:mo ladell’dei ...

