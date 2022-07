LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: ultima giornata, c’è la finale della piattaforma maschile! (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) Il programma dei Mondiali di Budapest – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia ai raggi X – Tutti i convocati della Nazionale azzurra per Budapest 2022 – L’argento di Chiara Pellacani e Matteo Santoro Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2022 di Tuffi alla Duna Arena di Budapest. Si chiude la rassegna iridata ungherese. Sarà purtroppo un’ultima giornata senza Italia, visto che Elena Bertocchi non è riuscita a recuperare ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) Il programma deidi Budapest – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia ai raggi X – Tutti i convocatiNazionale azzurra per Budapest– L’argento di Chiara Pellacani e Matteo Santoro Buongiorno e benvenuti alladell’di gare dei Campionati del Mondodialla Duna Arena di Budapest. Si chiude la rassegna iridata ungherese. Sarà purtroppo un’senza Italia, visto che Elena Bertocchi non è riuscita a recuperare ...

