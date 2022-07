LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: la Cina domina la semifinale del sincro femminile dai tre metri. Finale alle 15.00 (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 12.00: Appuntamento alle 15.00 per la Finale. 11.58: Si è chiusa la semiFinale con la vittoria della Cina (317.73) davanti all’Australia (287.04) e alla Germania (282.27). 11.54: La Cina chiude la sua semiFinale con 317.73. 11.52. La coppia francese ottiene 42 e si salva davvero per miracolo. Un vero e proprio disastro per Gillet/Gillet, salvate solo da una coppia sudafricana di bassissimo LIVEllo. 11.48: Ennesimo errore della coppia sudafricana, che chiude a 190 punti. Adesso vedremo la coppia francese se si salverà oppure commetterà ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 12.00: Appuntamento15.00 per la. 11.58: Si è chiusa lacon la vittoria della(317.73) davanti all’Australia (287.04) e alla Germania (282.27). 11.54: Lachiude la suacon 317.73. 11.52. La coppia francese ottiene 42 e si salva davvero per miracolo. Un vero e proprio disastro per Gillet/Gillet, salvate solo da una coppia sudafricana di bassissimollo. 11.48: Ennesimo errore della coppia sudafricana, che chiude a 190 punti. Adesso vedremo la coppia francese se si salverà oppure commetterà ...

