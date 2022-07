LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si viaggia a ranghi completi a 40 chilometri dal traguardo (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 16.38 Poco fa, curva a gomito a sinistra seguita da uno spartitraffico. Fortunatamente nessun problema. 16.37 Foratura per Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert) a 40 chilometri dall’arrivo. 16.33 Intanto anche oggi Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) è nelle ultime posizioni del gruppo. Sintomo di come non sia interessato alla giornata di oggi. 16.31 Foratura per Neilson Powless (EF Education-Easypost). 16.30 Il momento in cui Magnus Cort Nielsen saluta il pubblico quando viene ripreso dal plotone: End of the solo breakaway for @MagnusCort. It was a nice solo ride at the front! Fin de l’aventure solo pour @MagnusCort qui est repris par le ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE16.38 Poco fa, curva a gomito a sinistra seguita da uno spartitraffico. Fortunatamente nessun problema. 16.37 Foratura per Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert) a 40dall’arrivo. 16.33 Intanto ancheMathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) è nelle ultime posizioni del gruppo. Sintomo di come non sia interessato alla giornata di. 16.31 Foratura per Neilson Powless (EF Education-Easypost). 16.30 Il momento in cui Magnus Cort Nielsen saluta il pubblico quando viene ripreso dal plotone: End of the solo breakaway for @MagnusCort. It was a nice solo ride at the front! Fin de l’aventure solo pour @MagnusCort qui est repris par le ...

