LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: nuova chance per i velocisti, si resta in Danimarca (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 Amiche ed amici di OA Sport, appassionati del grande ciclismo, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de France 2022! Ultima frazione in terra danese che precederà il primo giorno di riposo in cui corridori e staff affronteranno il trasferimento in Francia. Tracciato dal profilo altimetrico piuttosto semplice, con tre GPM di 4a categoria che non creeranno difficoltà anche agli scalatori meno abili. 182 km da Vejle a Sønderborg che dovrebbero dunque premiare nuovamente un velocista. Ci sarà dunque da aspettarsi enorme battaglia tra le squadre ed i treni degli uomini più veloci.

