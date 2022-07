LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Stefanì d’oro nei 50 dorso!!! Tre bronzi per l’Italia (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Dopo questa premiazione avremo la Finale dei 1500 stile libero e per gli atleti sarà un grande sforzo, considerando che alcuni di loro come Luca De Tullio, il turco Filiz e il francese Bouchaut hanno affrontato a inizio di questo programma di Finali i 400 stile libero. 20.08 Altra premiazione, ovvero quella dei 100 stile libero donne. 20.04 BRAVISSIMO MATTEAZZI!!! In una gara come i 200 misti nella quale ha sempre fatto fatica si è andato a prendere un bronzo di valore con il crono di 2:00.24, precedendo di quattro centesimi il portoghese Almeida. A sorpresa, oro ex aequo per l’algerino Syoud e il greco Vazaios, grande favorito della vigilia, in 1:58.83. L’altro italiano Giovanni Sorriso ha concluso in settima posizione (2:03.33). 19.57 Tempo di altra Finale nei 200 misti uomini con Pier Andrea Matteazzi ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.10 Dopo questa premiazione avremo la Finale dei 1500 stile libero e per gli atleti sarà un grande sforzo, considerando che alcuni di loro come Luca De Tullio, il turco Filiz e il francese Bouchaut hanno affrontato a inizio di questo programma di Finali i 400 stile libero. 20.08 Altra premiazione, ovvero quella dei 100 stile libero donne. 20.04 BRAVISSIMO MATTEAZZI!!! In una gara come i 200 misti nella quale ha sempre fatto fatica si è andato a prendere un bronzo di valore con il crono di 2:00.24, precedendo di quattro centesimi il portoghese Almeida. A sorpresa, oro ex aequo per l’algerino Syoud e il greco Vazaios, grande favorito della vigilia, in 1:58.83. L’altro italiano Giovanni Sorriso ha concluso in settima posizione (2:03.33). 19.57 Tempo di altra Finale nei 200 misti uomini con Pier Andrea Matteazzi ...

