LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Stefanì d’oro nei 50 dorso!!! Due bronzi per l’Italia (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Adesso c’è la premiazione dei 50 dorso uomini: Simone Stefanì oro, lo spagnolo Segura argento e Mora bronzo. 19.47 La cipriota Antoniou si è imposta nella Finale dei 100 stile libero donne con il record dei campionati di 54.36 a precedere le due slovene Segel (54.48) e Klancar (55.31). Morini ha chiuso in sesta posizione (55.56). 19.40 Dopo la premiazione è la volta dei 100 stile libero donne con Sofia Morini nell’atto conclusivo. 19.34 Ci sarà la premiazione dei 50 dorso donne. 19.31 Tutto confermato e oro per Simone Stefanì in 25.00 a precedere lo spagnolo Segura (25.09) e Mora (25.17). 19.30 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO STEFANI’!!!!!!! Eccellente prestazioni dell’azzurro in questi 50 dorso a precedere lo spagnolo Seguira Gutierrez e l’altro italiano Lorenzo Mora. 19.22 Dopo ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.50 Adesso c’è la premiazione dei 50 dorso uomini: Simoneoro, lo spagnolo Segura argento e Mora bronzo. 19.47 La cipriota Antoniou si è imposta nella Finale dei 100 stile libero donne con il record dei campionati di 54.36 a precedere le due slovene Segel (54.48) e Klancar (55.31). Morini ha chiuso in sesta posizione (55.56). 19.40 Dopo la premiazione è la volta dei 100 stile libero donne con Sofia Morini nell’atto conclusivo. 19.34 Ci sarà la premiazione dei 50 dorso donne. 19.31 Tutto confermato e oro per Simonein 25.00 a precedere lo spagnolo Segura (25.09) e Mora (25.17). 19.30 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO STEFANI’!!!!!!! Eccellente prestazioni dell’azzurro in questi 50 dorso a precedere lo spagnolo Seguira Gutierrez e l’altro italiano Lorenzo Mora. 19.22 Dopo ...

