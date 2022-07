LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Luca Di Tullio bronzo nei 400 sl (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19 Adesso ci sarà la cerimonia per i 400 stile libero uomini, che hanno visto il successo del greco Markos davanti al francese Bouchaut e all’azzurro Luca De Tullio. 19.16 Niente medaglia per l’Italia in questa Finale dei 50 dorso donne con Zofkova che ha chiuso in quinta posizione con 29.06 e Grimaldi sesta in 29.17. L’oro è andato alla serba Stanisvljevic (28.59) a precedere la greca Ntountounaki (28.68) e la portoghese Amado Gomes (28.86). 19.10 E’ il momento della Finale dei 50 dorso donne con Anita Gastaldi e Carlotta Zofkova sui blocchetti di partenza in corsia 3 e 7. 19.09 Solo ottavo l’altro italiano Alessio Proietti Colonna che ha concluso in 3:56.12. 19.07 Arriva un bronzo per Luca De Tullio nella Finale dei 400 ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.19 Adesso ci sarà la cerimonia per i 400 stile libero uomini, che hanno visto il successo del greco Markos davanti al francese Bouchaut e all’azzurroDe. 19.16 Niente medaglia per l’Italia in questa Finale dei 50 dorso donne con Zofkova che ha chiuso in quinta posizione con 29.06 e Grimaldi sesta in 29.17. L’oro è andato alla serba Stanisvljevic (28.59) a precedere la greca Ntountounaki (28.68) e la portoghese Amado Gomes (28.86). 19.10 E’ il momento della Finale dei 50 dorso donne con Anita Gastaldi e Carlotta Zofkova sui blocchetti di partenza in corsia 3 e 7. 19.09 Solo ottavo l’altro italiano Alessio Proietti Colonna che ha concluso in 3:56.12. 19.07 Arriva unperDenella Finale dei 400 ...

Pubblicità

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Nuoto #Mondiali #Pallanuoto Medaglia di #bronzo per la #Grecia, che nella finale di consolazione p… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia può risalire nel medagliere! Scherma e nuoto sugli scudi spe… - infoitsport : LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: almeno quattro chance di vittoria per l'Italia - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #F1 #SilverstoneGP #Tennis #Wimbledon #Nuoto #Mondiali… - Nuotomania : DA OASPORT - #Atletica #LiveSport #Nuoto #AlexandraTroiani LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: giornata c… -