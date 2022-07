LIVE Italia-Thailandia 3-0 volley femminile, Nations League in DIRETTA: le azzurre chiudono in bellezza, testa alla Final Eight! (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:51 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 16:50 La migliore in campo oggi è stata Egonu con 24 punti, partita estremamente positiva anche per Pietrini (12), che è rientrata al meglio in nazionale. Oggi Mazzanti ha schierato per la prima volta in campo quella che con molta probabilità sarà la formazione titolare e il risultato è stato ottimo. 16:48 Purtroppo l’Italia, nonostante abbia gli stessi punti del Brasile, perde una posizione a causa di un quoziente set favorevole alle brasiliane, ma non è un problema per la nostra nazionale, che si presenterà ad Ankara per vincere! 16:45 L’Italia chiude in bellezza questa prima fase: 10 vittorie, due sconfitte e 29 punti totali che ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:51 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 16:50 La migliore in campo oggi è stata Egonu con 24 punti, partita estremamente positiva anche per Pietrini (12), che è rientrata al meglio in nazionale. Oggi Mazzanti ha schierato per la prima volta in campo quella che con molta probabilità sarà la formazione titolare e il risultato è stato ottimo. 16:48 Purtroppo l’, nonostante abbia gli stessi punti del Brasile, perde una posizione a causa di un quoziente set favorevole alle brasiliane, ma non è un problema per la nostra nazionale, che si presenterà ad Ankara per vincere! 16:45 L’chiude inquesta prima fase: 10 vittorie, due sconfitte e 29 punti totali che ...

