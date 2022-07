LIVE – Italia-Tailandia: VNL femminile 2022 volley in DIRETTA (Di domenica 3 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Tailandia, match della Week 3 della volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le azzurre di Davide Mazzanti, già certe della qualificazione alle Finali di Ankara, vogliono chiudere in bellezza il girone ma non sarà scontato contro un’agguerrita Tailandia, che ha bisogno di punti per confermarsi tra le prime otto. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.30 Italiane di domenica 3 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL TABELLONE DELLE FINALI VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Latestuale di, match della Week 3 dellaNations League (VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti, già certe della qualificazione alle Finali di Ankara, vogliono chiudere in bellezza il girone ma non sarà scontato contro un’agguerrita, che ha bisogno di punti per confermarsi tra le prime otto. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.30ne di domenica 3 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL ...

Pubblicità

team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia può risalire nel medagliere! Baretta in semifinale nel Taekw… - Emergenza24 : [03.07-12:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - GioMelandri : RT @erealacci: La missione dell'Italia e dell'Europa: coesione, transizione verde e digitale. Ci incontriamo per parlarne e per agire a Tr… - b_castiello : Altra anteprima internazionale @LibroPossibile: Richard Osman, 9 luglio #PolignanoaMare, presenta III volume 'Club… -