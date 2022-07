LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: oro di Nicolò Renna, bene la scherma. In finale De Filippis nel trap (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 16.58 TIRO A VOLO – In corso la seconda semifinale del trap maschile. 16.49 scherma – Le azzurre calano il tris. Anche Rebecca Gargano approda in semifinale. Battuta per 15-12 la francese Charlotte Lembach. Nel penultimo atto del torneo sfiderà l’algerina Soussen Boudiaf. 16:44 scherma – Ed anche Chiara Mormile stacca il pass per le semifinali del torneo di sciabola femminile. La romana batte agevolmente per 15-6 la spagnola Lucia Martin Portugues raggiungendo la connazionale Passaro. Sarà dunque derby. 16:42 TIRO A VOLO – Con il brivido Mauro De Filippis approda ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 16.58 TIRO A VOLO – In corso la seconda semidelmaschile. 16.49– Le azzurre calano il tris. Anche Rebecca Gargano approda in semi. Battuta per 15-12 la francese Charlotte Lembach. Nel penultimo atto del torneo sfiderà l’algerina Soussen Boudiaf. 16:44– Ed anche Chiara Mormile stacca il pass per le semifinali del torneo di sciabola femminile. La romana batte agevolmente per 15-6 la spagnola Lucia Martin Portugues raggiungendo la connazionale Passaro. Sarà dunque derby. 16:42 TIRO A VOLO – Con il brivido Mauro Deapproda ...

