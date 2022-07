LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: oro di Nicolò Renna, bene la scherma. Bronzo Al Halwani (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 17.53 TIRO A VOLO – Nella finale del trap maschile è oro per il turco Tuzun, battuto 29-28 il croato Glasnovic. Bronzo al sammarinese Berti. 17.50 scherma – Elsissy (Egitto) in vantaggio contro Cavaliere (Italia) per 8-6 alla pausa. 17.48 scherma – Sta per iniziare la seconda semifinale maschile con Elsissy (Egitto) contro Cavaliere (Italia). 17.44 scherma – FINALEEEEEEEE Nuccio batte Bravo 15-11!!!!! 17.41 TAEKWONDO – BronzoOOOOOOOOO per Giada Al Halwani, battuta dalla turca Ilgun in semifinale per 12-3. 17.37 scherma – Nuccio è in vantaggio 8-6 ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 17.53 TIRO A VOLO – Nella finale del trap maschile è oro per il turco Tuzun, battuto 29-28 il croato Glasnovic.al sammarinese Berti. 17.50– Elsissy (Egitto) in vantaggio contro Cavaliere (Italia) per 8-6 alla pausa. 17.48– Sta per iniziare la seconda semifinale maschile con Elsissy (Egitto) contro Cavaliere (Italia). 17.44– FINALEEEEEEEE Nuccio batte Bravo 15-11!!!!! 17.41 TAEKWONDO –OOOOOOOOO per Giada Al, battuta dalla turca Ilgun in semifinale per 12-3. 17.37– Nuccio è in vantaggio 8-6 ...

