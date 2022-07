LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: ori dalle staffette di atletica e nuoto! (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 21.31 atletica – Pivotto, Leonardi, Bianciardi e Raimondi al via della 4×400 per l’Italia, ultima gara del programma odierno. 21.28 NUOTO – Gli azzurri trionfano in 3’15?77 davanti alla Grecia (3’16?64). Bronzo alla Francia in 3’18?04. 21.25 NUOTO – OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! LA 4×100 MASCHILE E’ SOVRANA DEL MARE NOSTRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21.22 atletica – Decisive le due frazioni interne con Troiani e Lukudo che hanno scavato il solco su Slovenia e Turchia. Italia prima con 3’29?93, Slovenia argento con 3’31?51, bronzo per il Marocco con ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 21.31– Pivotto, Leonardi, Bianciardi e Raimondi al via della 4×400 per l’Italia, ultima gara del programma odierno. 21.28 NUOTO – Gli azzurri trionfano in 3’15?77 davanti alla Grecia (3’16?64). Bronzo alla Francia in 3’18?04. 21.25 NUOTO – OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! LA 4×100 MASCHILE E’ SOVRANA DEL MARE NOSTRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21.22– Decisive le due frazioni interne con Troiani e Lukudo che hanno scavato il solco su Slovenia e Turchia. Italia prima con 3’29?93, Slovenia argento con 3’31?51, bronzo per il Marocco con ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Atletica Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Diego Aldo Pettorossi d’argento nei 200! Tecuceanu bronzo ne… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Stefanì d’oro nei 50 dorso!!! Altri due bronzi per l’Italia -… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Stefanì d’oro nei 50 dorso!!! Tre bronzi per l’Italia - #Nuoto… - venti4ore : XIX Giochi del Mediterraneo. Day 4. Azzurri in finale. LIVE - zazoomblog : LIVE Atletica Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Diego Aldo Pettorossi d’argento nei 200! Tecuceanu bronzo ne… -