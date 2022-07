LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Nicolò Renna ORO a gonfie vele! Bene la scherma azzurra, attesa per le finali di nuoto (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 16:27 TIRO A VOLO – Questa volta parte sul serio la prima semifinale del trap maschile con il nostro Mauro De Filippis. 16:25 VELA – OROOOO NICOLOì Renna!!! L’azzurro conquista il metallo più ambito nell’IQFOIL, bronzo per un ottimo Luca Di Tomassi! 16:21 TIRO A VOLO – Il vento continua ad imperversare. Stavolta l’organizzazione decide di interrompere sul nascere la semifinale. Tutto fermo in questo istante. 16:16 VELA – I podi completi delle due gare concluse finora. Nell’ICLA 7 oro alla francese Marie Barrue (25 punti), argento all’azzurra Chiara Benini Floriani (30), bronzo alla turca Ecem Guzel (33). Nell’ICLA 6 oro al francese ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 16:27 TIRO A VOLO – Questa volta parte sul serio la prima semifinale del trap maschile con il nostro Mauro De Filippis. 16:25 VELA – OROOOO NICOLOì!!! L’azzurro conquista il metallo più ambito nell’IQFOIL, bronzo per un ottimo Luca Di Tomassi! 16:21 TIRO A VOLO – Il vento continua ad imperversare. Stavolta l’organizzazione decide di interrompere sul nascere la semifinale. Tutto fermo in questo istante. 16:16 VELA – I podi completi delle due gare concluse finora. Nell’ICLA 7 oro alla francese Marie Barrue (25 punti), argento all’Chiara Benini Floriani (30), bronzo alla turca Ecem Guzel (33). Nell’ICLA 6 oro al francese ...

Pubblicità

telafencingclub : RT @Federscherma: GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022 - A ORANO GLI SCIABOLATORI NUCCIO E CAVALIERE A MEDAGLIA, ORA LA SCIABOLA FEMMINILE https://… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia pianifica gli ori. Due azzurri in semifinale nella scherma e… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia pianifica gli ori. Due azzurri in semifinale nella scherma e… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia pianifica gli ori. Due azzurri in semifinale nella scherma e… - Alessan67416970 : RT @Federscherma: GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022 - A ORANO GLI SCIABOLATORI NUCCIO E CAVALIERE A MEDAGLIA, ORA LA SCIABOLA FEMMINILE https://… -