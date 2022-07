LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | l’Italia può risalire nel medagliere! Tante finali nella seconda domenica di gare

Leggi su oasport

(Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 10.14: La prima notizia è l’assenza di Martina Corelli nel torneo dei -49 kg. La romagnola non appare tra le iscritte. Ci sono invece Giada Al Halwani già nei quarti della categoria -57 kg, Dennis Baretta, già nei quarti della categoria -68 kg e Roberto Bottacategoria +80 kg 10.10: Sempre dalle 11 il via della finale dello strappo nel sollevamento pesi 71 kg con l’azzurra Carlotta Brunelli 10.07: Dalle 11 prenderanno il via anche le qualificazioni del Taekwondo, categoria -68 kg e perci sarà Dennis Baretta 10.04: Al via anche i 100 M Stile Libero D con Alice Mizzau e Sofia Morini e i 200 M Misti U con ...