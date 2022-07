LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia può risalire nel medagliere! Nuoto e scherma: azzurri avanti tutta! (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 13.23 scherma – En plein di successi anche per Riccardo Nuccio nel girone della sciabola: sconfitti 5-2 lo sloveno Zavirsek Zorz, 5-3 il turco Yildrim, 5-1 l’egiziano Elsissy, 5-2 l’algerino Izem 13.17 SOLLEVAMENTO PESI – Oro bis per la egiziana Said che con 125 kg vince anche la gara dello slancio dei 71 kg, argento per la turca Gungor con 122 kg, bronzo per la algerina Hammadi con 121 kg. Undicesima l’azzurra Brunelli 13.15: TIRO A VOLO – In semifinale Coelho de Barros (Por), Stanco (Ita), Cormenier (Fra), Rossi (Ita), Machado Rodrigues (Por), Couzy (Fra), Molne Magrina (Esp), Marirhi (Mar) 13.10 TIRO A VOLO – Silvana Stanco chiude con 118/125 e ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 13.23– En plein di successi anche per Riccardo Nuccio nel girone della sciabola: sconfitti 5-2 lo sloveno Zavirsek Zorz, 5-3 il turco Yildrim, 5-1 l’egiziano Elsissy, 5-2 l’algerino Izem 13.17 SOLLEVAMENTO PESI – Oro bis per la egiziana Said che con 125 kg vince anche la gara dello slancio dei 71 kg, argento per la turca Gungor con 122 kg, bronzo per la algerina Hammadi con 121 kg. Undicesima l’azzurra Brunelli 13.15: TIRO A VOLO – In semifinale Coelho de Barros (Por), Stanco (Ita), Cormenier (Fra), Rossi (Ita), Machado Rodrigues (Por), Couzy (Fra), Molne Magrina (Esp), Marirhi (Mar) 13.10 TIRO A VOLO – Silvana Stanco chiude con 118/125 e ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia può risalire nel medagliere! Baretta nei quarti nel Taekwond… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia può risalire nel medagliere! Baretta in semifinale nel Taekw… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia può risalire nel medagliere! Baretta in semifinale nel Taekw… - infoitsport : LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Del Buono, Tecuceanu e le staffette 4x400 puntano in alto - infoitsport : LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: almeno quattro chance di vittoria per l'Italia -