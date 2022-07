LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia può risalire nel medagliere! Baretta nei quarti nel Taekwondo, bene i nuotatori (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 12.55: Taekwondo – Così i quarti di finale della categoria -68 kg maschile: Perez Polo (Esp)-Baretta (Ita), Kovacic (Slo)-Chamalidis (Gre), Brecic (Cro)-Cani (Alb), Becovic (Mne)-Recber (Tur) 12.51: TIRO A VOLO – Glasnovic chiude con 123/125 e chiude primo la qualificazione del Trap 12.45: SCHERMA – Dario Cavaliere supera 5-2 l’algerino Bounabi, 5-4 il tunisino Ferjani, 5-2 il serbo Krajnc e 5-0 l’egiziano Amer e il francese Pogu nei preliminari della sciabola 12.42: Taekwondo – Bisognerà attendere ancora un po’ per vedere la prossima azzurra in gara, Giada Al Halwani che affronterà la serba Radmilovic ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 12.55:– Così idi finale della categoria -68 kg maschile: Perez Polo (Esp)-(Ita), Kovacic (Slo)-Chamalidis (Gre), Brecic (Cro)-Cani (Alb), Becovic (Mne)-Recber (Tur) 12.51: TIRO A VOLO – Glasnovic chiude con 123/125 e chiude primo la qualificazione del Trap 12.45: SCHERMA – Dario Cavaliere supera 5-2 l’algerino Bounabi, 5-4 il tunisino Ferjani, 5-2 il serbo Krajnc e 5-0 l’egiziano Amer e il francese Pogu nei preliminari della sciabola 12.42:– Bisognerà attendere ancora un po’ per vedere la prossima azzurra in gara, Giada Al Halwani che affronterà la serba Radmilovic ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia può risalire nel medagliere! Baretta in semifinale nel Taekw… - infoitsport : LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Del Buono, Tecuceanu e le staffette 4x400 puntano in alto - infoitsport : LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: almeno quattro chance di vittoria per l'Italia - usatoscherma : RT @Federscherma: GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022 - A ORANO SI PARTE CON LA SCIABOLA MASCHILE E FEMMINILE / RISULTATI LIVE E LINK VIDEO https:… - Cenzovc : Mentre Mamma @RaiPlay è occupata a trasmettere Mondiali budapest, Tuor de France e Giro donne, oggi anche Italia -… -