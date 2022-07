LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia può risalire nel medagliere! Baretta in semifinale nel Taekwondo, bene i nuotatori (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 12.17 NUOTO – Tutto bloccato nel cronometraggio 12.13: TIRO A VOLO – Completato il penultimo giro di piattelli nelle qualificazioni del trap maschile. De Filippis resta secondo, Resca è 14mo a due piattelli dalla qualificazione in semifinale con 91/100. Non può più sbagliare e deve sperare negli errori altrui 12.06: Taekwondo – E’ GIA’ PODIO ITALIA! Baretta batte 10-8 l’egiziano Barakat e vola in semifinale nella categoria -68 kg 12.05: NUOTO – Cronometraggio ancora in tilt al Centre Nautique di Orano. Inevitabile il ritardo nel programma 12.03 SOLLEVAMENTO PESI – L’oro nello strappo della categoria 71 ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 12.17 NUOTO – Tutto bloccato nel cronometraggio 12.13: TIRO A VOLO – Completato il penultimo giro di piattelli nelle qualificazioni del trap maschile. De Filippis resta secondo, Resca è 14mo a due piattelli dalla qualificazione incon 91/100. Non può più sbagliare e deve sperare negli errori altrui 12.06:– E’ GIA’ PODIO ITALIA!batte 10-8 l’egiziano Barakat e vola innella categoria -68 kg 12.05: NUOTO – Cronometraggio ancora in tilt al Centre Nautique di Orano. Inevitabile il ritardo nel programma 12.03 SOLLEVAMENTO PESI – L’oro nello strappo della categoria 71 ...

